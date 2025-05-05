中大研發 助施手術傷口細康復快 港產機械人「加盟」兩院

【本報訊】醫療技術日新月異，中大有團隊研發「機械人」系統協助開刀。中文大學機械與自動化工程學系教授歐國威昨日表示，由他研發的高精密手術機械人技術，已通過臨床試驗，進行200次手術，並得到內地藥監局批准，能在香港及內地銷售。手術機械人將在北京大學應用至泌尿外科手術，現已在沙田威爾斯親王醫院及中大醫院「裝機」。

歐國威在電台節目表示，傳統開胸手術傷口大，利用手術機械人進行微創手術傷口可小於10毫米，用於軟組織手術，包括泌尿外科及婦科子宮癌手術等，能減少病人康復期，甚至可於手術翌日後出院。

指與美國研發無大差別 目前美國的手術機械人幾乎壟斷全球大部分市場，但在美國關稅政策下，不同國家開始思考醫療產品供應鏈穩定的問題，並開始制訂後備方案，歐認為，香港的手術機械人具有優勢，本港手術機械人與美國研發的手術機械人無太大差別，本港甚至具有手術的出血量少、手術時間快、成本較低的優點，其自主研發的手術機械人已得到英國國民保健署批准進行臨床測試。