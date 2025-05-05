改善失眠 中醫教路養氣血滋肝腎

【本報訊】在節奏急速及壓力巨大的生活中，不少人受失眠困擾，經歷入睡困難、易醒、多夢的情況，以致日間精神不集中，還可能出現記憶力減退的症狀，嚴重失眠患者甚致依賴安眠藥。有中醫表示，良好的生活調攝、精神治療及飲食輔助對治療失眠非常重要，有助增強療效。睡前不煙不酒，晚餐應以清淡為主，不宜過飽，以免加重腸胃負擔，令神經中樞亢奮，加重失眠情況。

失眠被稱為「不寐」，是指無法獲得正常睡眠，還可能伴隨頭痛、頭暈、心悸、健忘等症狀。中醫認為，其成因與心、脾、肝、腎等臟腑失調及陰血不足有關，證型分為虛證及實證。虛證由過度思慮、勞倦、體虛虛弱、久病纏身或心虛膽怯引起；實證由情志不舒、飲食不節及腸胃受傷所致。實證日久，氣血耗損，可能演變為虛證或虛實夾雜之證。

不同證型有不同的治療方法，例如益氣養血、滋補肝腎、消導和中、清火化痰等。用藥方面，也會根據患者的具體情況進行調整；而針灸治療失眠亦有良好的效果，通過刺灸腧穴，幫助疏通經氣，調節人體臟腑的氣血功能，從而改善睡眠。

晚餐勿過飽 睡前忌煙酒 除配合針灸和中藥外，基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務提醒，失眠患者要避免過度憂慮與情緒激動；睡前不抽煙、不喝酒或含咖啡因的飲料等，晚餐亦不宜過飽；每天應有適當運動，加強鍛煉，增強體質，亦可配合氣功治療，例如黃昏後宜練靜功，可配合腹式呼吸，定神安眠。但忌臨睡前進行劇烈運動，因會擾動體內陽氣外散，加重失眠情況。