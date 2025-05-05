弱勢童 易焦慮感沮喪 似看不見希望

逾7成對未來悲觀 促深化3層支援 兒童及青少年的精神健康備受關注。有組織昨發表有關《香港弱勢家庭兒童及青少年精神健康狀況研究》，發現弱勢家庭，即劏房、新移民家庭等的兒童及青少年在多個生活品質範疇均顯著較低於一般家庭，特別在生理健康、心理健康、情緒與表達等多方面差異最為明顯，而弱勢家庭兒童及青少年的希望感亦明顯較低，當中感「低希望」及「輕微希望」的受訪者多達70%。該組織建議應強化弱勢家庭兒童及青少年的精神健康支援，例如擴展學童營養計劃、深化「3層支援模式」識別支援高風險學生等。

生活品質 比一般家庭顯著較低 香港社區組織委託香港中文大學社會工作學系於去年3月至今年2月進行質性及量性研究，探討弱勢家庭兒童及青少年，包括劏房家庭、新移民家庭、持雙程證家庭、綜援家庭及單親家庭的生活狀況，並比對一般家庭兒童數據，以及其他國家或地區之數據作研究。研究共收集640名受訪兒童及青少年的資料，其中有效樣本為638名。

研究結果發現，弱勢家庭兒童及青少年的抑鬱傾向、焦慮傾向之平均分數均顯著高於一般家庭兒童及青少年，他們的希望感顯著較低。從希望感的分類來看，屬於「低希望」的受訪者佔6.1%；「輕微希望」的受訪者多達64.7%；屬「中度希望」及「高度希望」的受訪者不足30%，顯示大多數弱勢兒童對未來較為悲觀；同時又發現生理健康、心理健康、自我認知、家庭關係與家庭生活、經濟狀況與學校適應，在不同教育程度的兒童及青少年之間存在顯著差異，其中高中生的分數顯著較低。

學業壓力 高中生抑鬱傾向更甚 該協會認為高中生的生理及精神健康狀況較差，並且對自我能力的評價較低，家庭生活、學校適應及經濟狀況亦面臨較大挑戰。在精神健康方面，高中組的抑鬱傾向、焦慮傾向顯著高於其他組別、學業壓力較高，網絡成癮傾向亦較明顯。

為強化弱勢家庭兒童及青少年的精神健康支援，該協會建議政府應重新審視現有營養資助計劃，擴展至非午餐時段，減少營養斷層；同時可加強體適能及運動；深化「3層支援模式」識別支援高風險學生；並設中學生課後支援計劃，增加學習支援等。