食買玩「耍手」 海外客訪港首選生態遊

【本報訊】近年政府積極吸引旅客，有團體進行的調查結果發現，逾四成受訪海外人士選擇在港生態觀光景點，其次是歷史古蹟、藝術文化。該團體認為旅客的旅遊取向轉為生態旅遊為主，不再是傳統的「食買玩」，旅遊業界設計旅遊產品時，應有所調整。

有團體在3至4月以網上問卷訪問836名港人和410名海外人士，了解他們對香港各類景點的喜好。調查發現約41%受訪海外人士選擇生態觀光類別；其後為歷史古蹟佔18.1%；藝術文化佔15.6%。至於港人對遊客推薦的旅遊類別，調查結果發現最多為美食購物玩樂約佔27%；其次是生態觀光佔24%；第三是歷史古蹟約佔19%。

西貢大澳成熱門去處 在生態景點方面，調查結果發現有近80%海外遊客會選擇西貢、近70%人選擇大澳、約40%人會選擇「四徑」，即麥理浩徑、衞奕信徑、港島徑及鳳凰徑。有受訪者表示，重視自然風光、歷史文化價值和交通便利。該團體認為香港有這些優勢，應積極發展深度遊。有開辦深度遊的機構認為業界和政府應加強宣傳和發展本地生態遊。