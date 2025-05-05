搞生態遊是是但但 東壩爆棚遲早玩爛

露營帳篷擠滿西灣 周地垃圾環境災難 五一長假期有大量內地旅客訪港，惟郊遊熱點的西貢萬宜水庫東壩一帶連日來都被遊人逼爆，環保團體綠惜地球前日到該帶實地視察，指出只在破邊洲觀景台附近有清潔工工作，但不少遊客的目的地都是到西灣、咸田灣露營，沙灘上被架起密密麻麻的露營帳篷，由麥理浩徑二段開始到附近幾個沙灘，沿途均布滿垃圾，亦不見教育人員提醒露營人士「自己垃圾自己帶走」，形容整個過程是眼見香港美好的景點「慢慢被玩爛」卻「欲救無從」。另一環團則批評政府發展生態旅遊卻沒有制訂相關政策，促政府研究有否需要限制人流進出該些地方等不同措施，以確保生態旅遊可永續發展。

的士湧現東壩 冀控制數量 綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，麥理浩徑第一段的沿途風景都相當優美，更可欣賞萬宜水庫景色及西貢海的日落，當局應思考如何好好利用，打散遊客聚集點，紓緩東壩一帶的環境壓力。她又認為當局應控制車輛數目，尤其是現時東壩一帶太多的士，車速快之餘亦不禮讓，影響行山人士的體驗，結果令更多行山客不願意行，的士又愈來愈多，形成惡性循環。

鄭茹蕙重申並非不歡迎遊客到港郊遊，欣賞香港的風景，但面對龐大的人流，更要做好管理。當局想發展綠色旅遊，但絕不可以「殺雞取卵」，要做到可持續性，長遠對香港社會、對市民才有益處，然而鄭認為政府並沒有一個整體計劃，每個部門只顧到自己的部分，所以每見一個問題，才急急去解決一個問題。

促訂全面計劃 勿頭痛醫頭 另一環團綠色和平亦於前日到東壩、破邊洲及浪茄灣實地視察，所見東壩及破邊洲均由早上至傍晚都人山人海；不少人前往破邊洲觀景台睇靚景拍照打卡。生態旅遊項目主任夏淳權批評，政府發展生態旅遊卻沒有制訂相關政策，情況極不理想；當局現時做法只是發現問題就「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，例如過去一段時間西貢東壩每逢長假期均被遊人逼爆，政府便增加專線小巴班次疏導人流和派員維持秩序，但似乎沒有徹底解決問題的舉措。

夏強調，並非反對政府發展生態旅遊，但擔憂在沒有相關政策下盲目發展生態旅遊，令環境長期承受着巨大的人流壓力，長遠可能會令生態受到不可逆轉破壞。他建議，當局應在全港生態旅遊熱點，以及計劃發展生態旅遊的白泥和尖鼻咀、南大嶼，進行全面生態基線調查、承載力研究及對相關區域環境影響評估，再按結果制訂全面的生態旅遊政策，包括研究有否需要限制人流進出該些地方等不同措施，以保護生態環境及確保生態旅遊可永續發展。

而昨日是五一假期第4日，根據最新出入境數字，昨日截至晚上9時，逾103萬人次出入境，其中出境逾59.1萬人次，入境逾44.1萬人次。在入境旅客當中，有逾14.3萬人次為內地旅客。出境方面，仍然是港人佔最多數，共有逾39.3萬港人離港，當中最多人經羅湖北上，其次是落馬洲支線。