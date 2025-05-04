針灸竟然變截肢 惡菌迭爆勿無知

自疫後復常，各項社交距離和防疫措施解除，各類病毒轉趨活躍。香港除了經歷特長的季節性流感外，近期新冠病毒陽性比率亦趨增，加上早前驚現47歲男子疑針灸感染「甲類鏈球菌」併發壞死性筋膜炎、即俗稱「食肉菌」的個案，最終截肢，聽得人心膽俱裂。事實上，2023年和2024年公院錄得的侵入性甲類鏈球菌個案有177宗和291宗，但今年首3個月已達到143宗，若以平均每季計算，今年首季數字較去年上升逾倍。

食肉菌個案呈上升趨勢，一點也不令人意外，港人熱門旅遊地日本，去年便爆發食肉菌感染潮，甚至有港男遊日期間感染此惡菌死亡。港日交往頻繁，病菌傳來傳去，不足為奇。只是針灸竟然也惹起感染食肉菌疑雲，還是令人非常震驚。該名男子因為扭傷，先後到兩間中醫診所接受針灸治療，詎料在極短時間內情況急轉直下，發燒及大腿劇痛，到醫院求診後確診壞死性筋膜炎，需接受截肢手術。衞生防護中心在其中一間涉事診所的環境樣本中，驗出帶有與病人同一種甲類鏈球菌，懷疑該名中醫施針前未有進行感染控制程序。當中是否涉及同一針管用完又用、沒有做足消毒，思之令人惴惴不安。

醫學界指出，人類感染甲類鏈球菌通常只會出現輕微症狀，因而往往被忽略。但若出現嚴重侵入性感染，同樣可以引致敗血症、壞死性筋膜炎、器官衰竭等嚴重併發症而致命。儘管目前本港的食肉菌感染個案未有出現大規模爆發，但數字逐步上升，對比防疫期間顯著增多，絕對不能掉以輕心。

何況活躍本港的病毒五花八門，絕不止於食肉菌。例如新冠病毒檢測陽性數目，近期創下半年來新高，衞生防護中心預料未來數周活躍程度將持續上升。全球多國疫情亦見嚴重，英國、馬來西亞、意大利錄得較多病例。世衞警告，部分國家減少檢測及出現報告延遲，實際個案數目可能被低估。此外，諾如病毒亦在肆虐，日本早前已大爆發，出現死亡個案。香港亦不時聽到有人食物中毒上吐下瀉的消息，或與諾如病毒有關。

更不必說，日本經歷近年最嚴重的百日咳疫情，感染人數不斷刷新紀錄。在4月其中一周內，全國新增病例高達1,222宗，今年累計病例早已超越7,000宗。百日咳主要透過飛沫傳播，初期症狀與普通感冒相似，如咳嗽、流鼻涕、輕微發燒，但病情可迅速惡化，引發呼吸困難、肺炎等嚴重併發症，甚至有可能出現咳至肋骨斷裂的極端情況。在當地櫻花季節過後，不乏遊日港人回港後感冒咳嗽，一咳逾月未見好轉，情況不容小覷。

總而言之，社會上下不能對病毒迭起視之等閒，個人衞生固然要做好，港府也要打醒十二分精神。須知香港這些年在疑難雜症方面「表現突出」，早已創下多個恥辱性第一。包括全球首例人類感染禽流感，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦大鼠戊肝首發及個案最多之地。目前社會並不景氣，需要加倍努力拚經濟，已經不起任何疫症折騰了。