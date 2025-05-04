撥亂反正：加強防範車撞人慘劇

早前在加拿大溫哥華發生，造成11死逾20人傷的菲律賓「拉普拉普日」節慶汽車撞人慘劇，據報肇事司機來自台灣高雄，有長期精神健康問題，再次引起社會對連串無差別駕車撞人事件的關注。言猶在耳，日前在日本大阪，又發生了一名無業男子駕車撞向一批剛放學的小學生，造成當中7人重傷，據報疑犯純粹是因厭世而犯案，廣義來說也同樣是有精神問題。

近年死傷最嚴重類似事件，是去年底於中國珠海市體育中心對出廣場，發生的車撞人慘劇，一共造成38人死亡，47人受傷（未計自殺未遂的肇事者），行兇動機據報是不滿離婚分產安排。為了平息民眾不滿，內地當局已迅速將行兇者判罪和處死，多名地方官員先後被問責撤職，並勒令全國上下加強人流、車流管控和社會問題治理。

有一些美西方的所謂學者，嘗試將珠海慘案與中國的政治及社會制度扯上關係，質疑因民眾不滿無處發洩而增加出事機會。但實情是類似車撞人事件近年在世界各地都有發生，不分有關國家是否民主自由，而且出現頻率更似乎愈來愈密，明顯是有人看了相關新聞後抄襲倣效。其中美國、南韓和德國，在過去幾年發生了不止一次，撞人動機包括政治、種族及宗教問題，精神問題，逃避警方追捕，以至單純的汽車機件故障，酒後、藥後駕駛或失智症等等，有必要加以正視和防範。

相對於使用槍械、利刀以至炸彈等傳統武器，無差別地傷人、殺人，汽車容易取得，而且毋須任何掩飾，但又不可能禁止民眾用車或要求司機定期接受神精健康評估。方法之一是利用日趨完善的無人駕駛科技，要求所有車輛像高鐵及大型民航機那樣，植入自動防撞人系統，中國可以先行。