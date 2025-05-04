自成一家：不跪的底氣何在

近年中美之爭的大背景是所謂的修昔底德陷阱：當新興強國崛起威脅到現有強國的霸主地位，雙方愈有可能爆發衝突。中美都是核大國，直接開戰的後果誰也承擔不起，於是就展開各種政治、經濟上的角力。過去幾年，美國在政治上對中國打過香港牌和台灣牌，前者隨着《港區國安法》實施，基本上已廢了武功，後者亦掀不起多少風浪。經濟和技術方面，特朗普1.0先是對華為出手，禁止其使用美國的技術，結果反而迫使華為成功研發鴻蒙作業系統，成為全球第三大行動作業系統。經過幾年的努力，中國各大創科企業在晶片製造方面，已逐漸取得突破，即使與美國仍有一定距離，但已不再懼怕美國的技術封鎖。