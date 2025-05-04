冰鑑春秋：賴政府裏的慣老闆

勞動節當天，台灣經濟部長郭智輝，在被問及台電員工都出來反對目前的補貼政策，能源政策是否有必要檢討時，竟說「他是專家嗎？」甚至輕蔑地說：「如果台電員工看不下去，他可以離開啊！」勞動節說出這種標準慣老闆語言，不僅極端諷刺，也刻畫出民進黨政府的傲慢自大、缺乏同理心。

相比於沒有任何相關學歷、經歷的郭智輝，台電100多名抗議員工，哪個不算是專家？而台電員工是考試進入台電工作，郭智輝卻是人事任命空降的，若真有人要離開，該離開的絕對是郭智輝而不是台電的員工。

你以為賴政府裏只有郭智輝這麼一個天兵嗎？事實是閣員中比比皆是！內政部長劉世芳不願討論勞工7天假，還認為讓警消組工會會影響治安救災。勞動部長洪申翰本就是因為霸凌事件緊急接任滅火，結果一上任就叫員工假日加班寫報告！北一女老師區桂芝不過是轉貼兩岸徵文比賽，就被質疑違法，當她批評這是文字獄時，陸委會主委邱垂正竟要她去聲援被關押在大陸的作家！可以說，賴政府根本就是一群慣老闆與天兵的集合體。

但說起來也不奇怪，賴清德當年就因為要低薪護理師當作「做功德」，而獲得了「賴功德」的封號。上位後除了鬥爭外就是幹話連篇，明明是少數執政，卻一直聲稱自己代表「更大的民主」；甚至面對20萬人走上街頭的強大民意反撲，還試圖用「應該去天安門」抗議，來推卸自己該負起的責任。有這麼一個毫無同理心的老闆高高在上，那麼下面蝦兵蟹將依樣畫葫蘆自然毫不稀奇。然而，這樣一個完全不甩民意，永遠好官我自為之的政府，正在為台灣帶來巨大的災難，台灣人民若再不給予當頭棒喝，來日大難也就只有自己承受了。