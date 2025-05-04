筆下風雲：侵侵要過一把皇帝癮

美媒報道，美國陸軍為了紀念建軍250周年，將於6月14日舉辦一系列活動，其中包括動員6,600兵力、150車輛、50戰機在內的閱兵儀式，而當日正好是總統特朗普生日。很明顯，紀念建軍是假，慶祝侵侵大壽才是真。

在「專權」國家，例如中國、俄羅斯、北韓，盛大的閱兵儀式並不罕見，主要是為了騷肌肉、展示國家強大。這些國家或多或少受到西方制裁，閱兵便有示強的意味。加上政府權力集中，一聲令下，地區政府莫敢不從，大家都會積極配合，封橋封路在所不計。

但在西方「民主」國家，閱兵並不常見，皆因人民會認為勞民傷財。統計顯示，美國立國二百多年來，大規模閱兵僅有5次。第一次發生在南北內戰結束後；第二次勝利大閱兵在一戰結束後的紐約舉行；到了1946年，即二戰結束翌年，美軍也在紐約舉行了第3次勝利大閱兵。

7年後艾森豪威爾上任美國總統，他第二天就為自己搞了個總統就職閱兵儀式，動員2.2萬人參加，目的是為了震懾蘇聯。1991年海灣戰爭勝利後，美國老布殊總統舉行了第5次大閱兵，但國民並不賣帳，批評此舉讓人民感到更不安全；而華盛頓市政府為了給閱兵部隊開路，甚至拆下街道上的電線杆，引來輿論狂批。

由此可見，大閱兵並不是美國傳統，也不受人民歡迎。如今不惜耗費大量人力物力，為侵侵大壽錦上添花，根本就是為了擦鞋而已。有指特朗普第一次入主白宮後，曾經出席法國國慶日活動，目睹閱兵儀式大為讚嘆，心心念念想為自己搞一次，但是當時估計需投入9,000萬美元而作罷。如今侵侵身邊盡是擦鞋仔，參、眾兩院又無制衡力量，當然要把握機會過一把皇帝癮。