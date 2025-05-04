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私家車灣仔遇查 吹爆錶司機涉酒駕

【本報訊】昨日凌晨2時許，警員在灣仔告士打道50號對開進行隨機呼氣測試，期間示意一輛自訂車牌的私家車停下。姓李（56歲）男司機於酒精呼氣測試「吹爆錶」，經初步調查後，涉嫌「酒後駕駛」被捕，現正被扣留調查。
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