7旬翁涉對5幼貓行兇 困袋棄置垃圾桶

3膠袋逐層打死結 微弱叫聲助逃一劫 再有冷血狂徒試圖扼殺無辜貓咪的性命！5隻初生貓貓，昨晨被發現遭人棄置於深水埗一巨型垃圾桶內，牠們當時被3個膠袋層層笠住，袋口打結密封，險將5貓活生生焗死，幸好微弱的貓叫聲成為一線生機，令牠們及時獲好心市民救出。愛護動物協會派員到場，經初步觀察後，確認5隻貓貓身體虛弱，但並無受傷；由於牠們仍繫有臍帶，估計僅出生一至兩天。愛協人員事後將逃過一劫的貓貓帶走治理，警員其後以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名七旬老翁，並在其寓所內檢獲3隻成年貓。

昨晨10時許，有市民行經醫局街近桂林街的天后廟，忽然聽到廟對開傳來斷斷續續的幼貓叫聲，市民循聲搜尋，最終鎖定聲音來自附近一個巨型垃圾桶，並從垃圾桶內尋獲一個可疑膠袋。

當事人打開封住袋口的死結，赫見膠袋一層套一層，他連續拆開3個膠袋所綁的結，始見5隻幼小貓貓蜷縮其中，懷疑牠們遭人用冷血方式棄置，於是報案求助。

案件列「殘酷對待動物」 據了解，涉事貓貓屬於本地貓種，性別為3雌兩雄，其中4隻貓咪是黃色，一隻是黑色，所幸全部生還，事後交由愛協人員帶走照顧。警員經調查後，於晚上約7時在深水埗區以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名71歲老翁，並在其住所檢獲3隻本地成年貓。被捕人已獲准保釋候查，須於6月上旬報到。

均繫臍帶 出生一至兩天 愛協發言人表示，昨日於現場協助警員處理該案件，期間於上址對開一個裝滿一半垃圾的巨型垃圾箱內，發現5隻初生幼貓被放在3個綁結膠袋內。幼貓年齡估計僅一至兩天，身體還繫着臍帶，由於年齡相若，不排除源自同一胎。經初步觀察，5隻幼貓身體表面未發現有傷口，而牠們均有反應，但較為虛弱。愛協督察已將5隻幼貓全數送至愛協青衣中心進行檢查及治理。