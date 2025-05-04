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毒子疑住所吸太空油 父大義滅親報案拉人
案發於紅磡海逸豪園。
【本報訊】前日晚上11時許，紅磡海逸豪園一單位男子報案，指發現其姓陳（31歲）兒子於上址呼吸急促及反應遲緩，懷疑他曾吸食依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）。警員接報到場，在陳男房間檢獲兩粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈，市值約400元。經初步調查，陳男涉嫌「藏有危險藥物」被捕。
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