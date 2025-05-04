醫健：伶牙俐齒：面對牙齒裂開應怎樣自處

你知道牙齒一生的高峰是甚麼時候嗎？就是在它完全長出來的那一刻，以後的日子它的情況只有每況愈下，從來不會自我修復到比一開始更好的狀況。而這個真理用來認識牙齒裂開這個病症就十分適合。

牙齒過分使用，或用來咀嚼一些過硬過韌的食物，有機會會在牙齒結構上形成一些裂紋。先是裂紋，久而久之再擴展成裂縫，並開始令病人感到不適，例如咬下並再鬆開的一刻感到疼痛。當裂縫愈裂愈深入並觸及牙髓，牙髓內的神經線會發炎並形成不可回復性牙髓炎。若裂縫再次進深並延伸到牙腳部分，牙齒很可能不能再有任何救回的機會並要脫掉。這個過程可能歷時很久才慢慢惡化到終點，也可能一粒小碎骨落在一個牙齒表面的凹位，病人無情一咬就可以送牙齒歸西。

牙裂可治療嗎？可以的，當牙齒裂縫令到病人進食感到疼痛，牙醫會為該牙齒套上牙套，以減少裂痕在進食時再被加深的機會。如果裂縫已經觸及神經線，牙齒則要接受根管治療，即杜牙根。不過就算牙齒被套上牙套，裂縫也會在不經意間加深而惡化到下一個階段。所以即使裂了的牙齒已經接受治療，也不會是一勞永逸的，只是延遲裂痕深化，病人即便已接受治療，也要有牙齒隨時「一個唔覺意」就「裂到盡頭」的覺悟。

少吃堅硬食物細嚼可預防 牙裂可以預防嗎？某程度上是可以的。很多筆者遇見過有牙裂情況的病人，都十分喜歡吃堅硬的食物，例如咬骨和進食堅果等。如果可以在飲食習慣上減少進食此類食物，應可以減低裂牙的風險。另外，筆者也建議病人應該養成慢慢咀嚼的習慣，很多時候無情力咬到碎骨往往可以為牙齒帶來意想不到的傷害。將咬爛食物的過程減慢，可以有效避免發生這類意外。

對於因為牙裂而需要脫牙的病人，筆者強烈建議病人應該善用植牙療程補回缺失的牙齒。因為病人如果已因牙裂而有牙齒缺失，剩餘的牙齒會在平日進食中肩負着更大的負擔，變相再加劇牙裂的風險。

無論病人是20歲還是80歲，裂牙也有機會發生。一旦裂牙的情況發生了，病人應該改善飲食習慣，並做好裂了的牙齒會繼續惡化的心理準備。當心理建設做好了，牙齒裂縫未深化的每一天也是賺到的，萬一再裂開也知道下一步要如何處理，不用過分憂慮。

牙周治療科專科醫生 陳溢謙