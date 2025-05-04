澳門消息：賭場內偷客仔6萬籌碼 2貴利被捕

【本報綜合報道】有貴利集團在澳門趁客仔專注賭博期間偷取6萬港元籌碼，事主在友人提醒下發現事件與集團成員理論，最終驚動保安向當地執法部門報案。人員接報到場調查，成功截獲兩名涉案男子，於兩人身上起出兩部電話，同時亦檢獲事主賭剩的13萬港元籌碼，但未發現疑人盜取的6萬港元籌碼，相信已轉移至多名在逃人士身上。人員將對案件跟進調查。

轉移贓物 追緝在逃同黨 兩名內地無業疑犯分別姓陳及姓周，34歲及37歲，涉嫌為賭博的不法借貸、加重盜竊被移交檢院。執法部門同時發現涉案陳某非法入境，已對相關行為作出跟進。人員上月25日上午約9時半收到路氹某娛樂場通知，稱貴賓廳內有5名男子發生爭執，懷疑涉及高利貨要求執法部門到場調查。人員到場後接觸事主、兩名同行友人及兩名疑犯。經調查，案中事主當日凌晨一時許向陳某借款「配碼」，事主出資15萬港元賭本，而疑犯則提供35萬港元予事主，合共50萬港元籌碼，雙方協議賭百家樂每局勝出抽取注碼20%作為利息。

事主隨後在友人、兩名疑犯及多名在逃人士陪同下在場賭博，直至凌晨5時許剩下13萬港元籌碼，過程中不清楚被對方抽取多少利息，事主要求停止賭博，但身旁友人指出疑犯趁事主專注賭博偷取籌碼，雙方隨即發生爭執，多名疑犯同夥逃離現場，期間驚動娛樂場保安報案。

執法人員調查發現疑人至少6次偷取事主籌碼，涉案周某承認收取500港元報酬協助在場抽取利息，而陳某則拒絕合作，人員亦發現陳某非法入境。行動中檢獲13萬港元籌碼及兩部電話，將繼續追查被盜籌碼及在逃人士下落。