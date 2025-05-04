調查：85%人指殘疾運動欠支援 籲增資源

【本報訊】香港殘疾運動被指支援不足，有青年商會昨公布調查顯示，僅15%受訪者認為社會對他們的運動有足夠支持；逾半認為政府或體育機構的運動資源未能滿足殘疾人士的需求，建議港府繼續加強支援殘疾人士參與體育活動的資源，包括資助運動教練學習教授殘疾人士所需技能等，讓更多有殘疾的孩子可接受專業培訓，甚至有機會代表香港參與國際體育競技比賽。

維多利亞青年商會於3月至4月訪問了285名不同年齡層、性別及殘疾類型的受訪者，包括44%人涉及自閉症譜系障礙；29%人涉及智力障礙；27%人涉及過度活躍症等。結果發現，多達70%受訪者養成定期運動習慣，其中以跑步、籃球和游泳為最普遍。大部分人希望透過運動改善健康及拓展社交圈子。

不過，只有24%受訪者滿意學校與社區運動設施及配套對他們的支援，其中有42%人認為租場困難；38%人認為更衣室空間不足；29%人認為場地缺乏無障礙設施器材及未能針對特殊需求調整，另有不少人指前往運動場地的路途遇到困難，削減他們做運動的意願。

教練欠處理SEN童情緒技巧 另外，部分受訪者指大部分教練都缺乏支援殘疾人士的能力及經驗，包括處理特殊教育需要（SEN）學童情緒的技巧；以清晰語音指示協助視障人士的技巧；以手語或動作與聽障學童溝通的能力等。殘疾人士亦未必知社會對他們運動的支援，約70%受訪者未曾使用政府提供的運動資源，包括體育比賽、公共設施場地或資助等。

該商會「夢想無界」籌委會主席陳家浚建議，政府除了要繼續增撥資源支援殘疾人士參與體育活動，亦同時要加強相關支援計劃的宣傳力度和透明度，譬如完善相關專題網站，以便大家接觸相關資訊等。