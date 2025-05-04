深水埗辦深度遊 助來港人才融入社會

【本報訊】本港大肆吸納人才，但不少高才來港後才開始了解香港。為協助新來港人才更快融入社會，適應新生活，有政黨聯同文化保育機構於昨日舉辦深水埗深度遊活動，以推廣歷史文化，促進社區共融，活動吸引了數十名高才及優才家庭參與。

參觀主教山配水庫嘗小食 「玩轉深水埗 古迹探秘」深度遊活動首站為百年歷史的「主教山配水庫」，參與者通過導賞深入了解這座古羅馬式建築的獨特構造，其在港九供水史上的重要角色，以及回顧香港水資源的發展。團隊亦走進深水埗街巷，品味扎根社區的豆品廠，品嘗傳統手工小食，體驗老字號的傳統風味。

參加者探索了鴨寮街二手電器與電子零件的市集文化，更走訪近年興起的網紅店舖，感受傳統街區與青年創業的碰撞火花。團隊之後參訪全港唯一供奉哪吒的「三太子廟」，透過廟宇內保存完好的清代文物與壁畫，認識香港民間的信仰與傳承。

活動亦聚焦本地工業歷史與公共屋邨文化。市民透過歷史展品了解百年企業的品牌故事，重溫「香港製造」的集體回憶。參加者亦走進「美荷樓生活館」，通過複刻1950年代公屋單位場景及珍貴影像資料，了解香港公屋政策的演變歷程與基層生活變遷。

主辦方指，此次活動讓新來港人才得以深度體驗香港地道的生活文化。從古蹟歷史到街頭小吃，從傳統廟宇信仰到現代的社區生活，均凸顯香港多元與包容。此類深度體驗有助大家打破文化隔閡，增進對香港社會的認同感，從而能更好更快地融入社會，盡快適應新生活。