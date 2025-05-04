油旺區道路狹窄 規劃師倡設步行徑

【本報訊】油麻地和旺角雖為香港的核心地區，然而城市規劃過時，未能配合現今需求。香港規劃師學會發表《油旺區健康城市建議報告》，重點探討油旺區社會環境對居民生活健康的不良影響，並提出改善建議。報告指有關舊區不但樓宇和人口密度高，且行人路狹窄，往往迫使人們在行車道上行走，安全問題令人關注。報告認為除了改善行人設施，並主張設健康步行徑，長遠而言應設立行人優先街區。

該報告指出，旺角西的行人路非常狹窄，與之形成對比的是大量空間預留作路邊停車位供駕駛人士使用。旺角東狹窄的行人道則導致環境惡劣，大大降低該街區的易行度。油麻地部分街道的行人路亦極窄，只有一米多闊，行人很多時都走在行車道上，容易造成行人及汽車衝突，對道路安全構成威脅。佐敦有許多闊度不足兩米的狹窄行人路，也沒有植樹空間，導致沿街綠化有限，步行感覺並不舒適。北海街、西貢街、寧波街和南京街的行人路亦狹窄，而行車路上汽車隨意停泊，而且有貨車出入，也是導致多宗交通事故的重要因素。

宜減少路邊泊車數量 要改善不理想的步行環境，報告認為空間規劃須重新聚焦以人為本以及易行度，具體層面為改善行人設施和易行度、減少路邊停車位的數量、全面或部分封閉街道以便利步行，並在合適情況下擴闊行人路。

為響應每天行一萬步以促進身心健康的建議，應通過優化行人路/小徑、公眾休憩用地，建立步行徑，連接不同設計用途的公眾休憩用地以及社區和健康設施。非政府組織亦可以不定時在步行徑網絡組織不同社區活動及提供各種社會服務，以吸引居民，尤其是長者外出步行及散步，促進他們的身體、心理和社交健康。長遠方向則是把一些地區營造為行人超級街區，譬如旺角西可選擇豉油街以南的地區，並將涉及東西走向的橫街，包括豉油街、長沙街、咸美頓街及碧街等，進行全面步行化改造，此舉將提升居民的安全、舒適和步行體驗。