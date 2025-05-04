仁滙拉閘失聯 迄錄458投訴涉款逾260萬

【本報訊】出售大量「套餐式」疫苗接種計劃的「仁滙醫務集團」疑似結業，消費者委員會迄今已接獲458宗投訴，涉261.9萬元。衞生署指，該公司並沒持有醫院、日間醫療中心相關牌照。

按政府計劃，《私營醫療機構條例》於今年第4季才會擴至規管診所及衞生服務機構，故仁滙仍未受有關《條例》規管。有議員指出，是次事件不涉醫護人員專業失當等事宜，在現行法例下與「舒適堡」事件類似。預料《條例》擴展後，類似醫療機構「執笠」糾紛應不會再發生，可為市民提供「雙重保障」，認為擴展《條例》「唔等得、絕對需要加快」。

衞生署日前指出，政府於2018年為《私營醫療機構條例》刊憲，並分階段落實，包括在2021年將醫院及日間醫療中心納入《條例》之中。

不過，診所及衞生服務機構等仍未受《條例》規管，由於仁滙集團旗下並無醫院、日間醫療中心，故未持有相關牌照。署方續指，醫務衞生局和衞生署正積極推展餘下的規管制度，包括爭取於月內向立法會提交生效日期公告，落實《條例》中診所及小型執業診所相關條文，並在今年第4季接受診所牌照及小型執業診所豁免書的申請。

促增條例規管疫苗診所 議員陳凱欣指出，今次事件中，涉事公司的持牌人被指是商人而非醫生，故可能與「舒適堡」事件類似，只涉及違反《商品說明條例》。而《條例》擴展後，會要求醫療機構需委任一名在港註冊4年的醫生作醫務行政總監（CME），負責管理公司的醫療事宜。而醫生亦會受醫委會規管，包括不能「賣廣告」等，日後市民購買醫療服務時，便可受到「雙重保障」。

陳又指出，《條例》擴展後，會要求診所結業前，需預早6周通知衞生署，可杜絕同類型事件，市民亦「唔會措手不及」。另外，亦會引入多項要求，包括診所的收費透明度、衞生環境及儲存病人病歷程序等。她認為，《條例》早於2021年已開始於醫院、日間醫療中心實施，惟目前仍未擴展到診所，故「絕對需要加快」。