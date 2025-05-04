修例未禁邊走邊吸煙 當局指沒棄研究

【本報訊】政府計劃明年初起開始逐步實施控煙10招，包括明年起禁止在公共交通工具車站候車時吸煙，但沒有規管俗稱「火車頭」，即邊行走邊吸煙的行為。有衞生官員昨日表示，沒有放棄有關研究，又指設立大範圍禁煙區的做法靈活，會考慮包括涵蓋數條街或行人專區範圍等建議。

禁煙區或涵蓋數條街行人專區 對於禁止在公共交通工具車站候車時吸煙，執法時或出現爭拗，例如下雨天在大廈簷蓬下等巴士，沒有在車站形成隊列等候時吸煙。該官員在電台節目回應稱，這個特別場景下，今次修例可能包括不到。他又指，市民對排隊行為已很熟悉，加上排隊時人與人之間距離近，很少不知道自己正在排隊。他強調提出禁止排隊輪候公共交通工具時吸煙屬一大突破，期望可建立控煙文化，相信吸煙人士會明白人多及候車地方，最好不要吸煙。

對於分階段全面禁止加味煙亦適用於水煙，有酒吧業界指提供水煙是重要的吸客方法，不滿局方沒諮詢業界。該官員在另一電視節目提到，水煙的規管一直以來在控煙機制中，跟傳統香煙一樣，認為酒吧靠將被禁的加味水煙作招徠，與控煙政策背道而馳。

在打擊私煙方面，海關人員預料今年第三季推出先導計劃引入完稅煙標籤制度，香港的煙廠數目不太多，目前至少有多於一間煙廠願意參加。