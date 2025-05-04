消委會總幹事 黃鳳嫺後日離任 尚待公布接班人

任內曾遇黑客勒索 瓶裝水調查風波 作為本港法定機構的消費者委員會將有大變動，消息指，消委會總幹事黃鳳嫺即將於周二（6日）離職，仍未知接任人選。消委會去年底招聘總幹事，月薪加至近27.3萬元，屬D4首長級公務員水平，引公眾猜測。據了解，雖然調高薪酬，但總幹事一職暫懸空，料由執法部門出身的副總幹事何應富署任。消委會發言人回應事件時表示，會適時作出公布。黃鳳嫺在消委會已任職逾12年，任內發生黑客入侵勒索事件及農夫山泉瓶裝水調查報告風波。

去年底招聘 月薪增至27萬 消息人士透露，黃鳳嫺今次離職相當低調，未有安排專訪。事實上，消委會早於去年12月在官網發布招聘總幹事，並將月薪加至近27.3萬元，屬D4首長級公務員的水平，另設每月現金津貼和合約結束酬金，合約為期兩年半，應徵者需有最少15年消費者相關非牟利機構的高層管理經驗，亦要有領導能力及相關經驗。該會表示，是次調整反映該職位的職責強化，以及出任總幹事的所需要求，以更好配合消委會未來的工作和發展。

黃鳳嫺今年1月在《選擇》月刊記者會上被問及是否離職就笑着反問記者：「你又覺得我真係離任？」又指知悉新幹事的公開招聘廣告，當時她指自己或涉「利益衝突」而不可作評論，直言：「就住呢一方面，因為我可能有潛在嘅利益衝突，都係唔方便評論咁多。」翻查資料，黃鳳嫺最初由商業機構轉職至旅發局，最後擔任會議展覽及遊輪業務總經理，再在2012年11月16日轉職至消委會，接替上任總幹事劉燕卿。

消委會去年4月被黑客入侵「勒索」，導致資料外洩，受影響人數多達477人，姓名、手提電話號碼、住宅或電郵地址等個人資料均被洩漏，被個人資料私隱專員鍾麗玲指出有5大項缺失，包括沒有為遠端存取資料啟用多重認證功能、沒有妥善設定網絡安全軟件等，私隱專員已向消委會送達執行通知，糾正違反事項，以防止類似違規情況再發生。

至於去年7月，該會公布市面銷售飲用瓶裝水檢測報告時，指檢測農夫山泉的樣本時發現每公升3微克溴酸鹽，事件引起農夫山泉不滿，翌日已向消委會發出律師信。事隔3日，消委會認衰，指檢測數據有落差，宣布將農夫山泉改列「飲用天然水」類別，及將其整體表現升至5星，又就事件致歉。