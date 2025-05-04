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電動風車鋸傷腳 7旬男工送院
【本報訊】昨晨約9時半，八鄉錦泰路近七星崗一工場職員報案，指一名姓陳（70歲）男同事在工場內鋸木期間，意外被一部電動風車鋸割傷腳部。救援人員接報到場，發現事主的右腳大腿內側受傷，他接受包紮後，清醒被送往屯門醫院治理。案件列作「工業意外—有人意外受傷」跟進。
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