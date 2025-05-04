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新油麻地避風塘躉船起火
消防員登上涉事船隻。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨約7時，新油麻地避風塘對開有一艘18米長的躉船船艙冒煙，有市民途經發現，懷疑船內起火，立即報案求助。消防船奉召到場，並且開動一條喉及出動一隊煙帽隊登船灌救，直至早上9時04分將火救熄，火警中無人受傷。據悉，涉事船隻停泊於離岸約800米的位置，消防正調查起火原因。
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