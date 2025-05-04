東九龍打擊酒駕販毒 兩日逮5司機

【本報訊】東九龍區警員於上周五（2日）起，一連兩日凌晨在區內展開打擊「酒後駕駛」、「販運危險藥物」及「藏毒」行動，共拘捕5名司機及向6名司機發出口頭警告。

行動中，警員在觀塘道發現3輛私家車搖擺不定，懷疑有司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，3名分別姓王（56歲）、姓黃（49歲）及姓潘（43歲）男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。3名被捕人已獲准保釋候查，須於5月下旬向執法部門報到。

車廂檢太空油煙彈 另外，警員於上周五凌晨2時50分沿觀塘道巡邏期間，發現一輛形迹可疑的私家車，遂在牛頭角福淘街將其截停搜查，在車廂內的儲物箱搜出共32包共重約39克的懷疑氯胺酮、11包共重約9克的懷疑可卡因、9包共重約11克的懷疑冰毒及3粒懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品）煙彈，檢獲的毒品市值共約3.4萬元。經初步調查，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名姓陳（32歲）男司機。

此外，警員亦於昨日凌晨2時10分於太子道東近譽港灣截停一輛私家車搜查，在車廂內的儲物箱搜出共重約9克的懷疑可卡因，市值約10,200元，遂以涉嫌「藏毒」拘捕該名姓吳（30歲）男司機，他已被扣留調查。