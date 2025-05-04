諮詢結束 籃球博彩研規範 稱防輸身家把關

賭外圍人數幾十萬 透支借錢恨錯難返 政府就規範籃球博彩活動所展開的公眾諮詢已於前日（2日）結束，當局指現正整理公眾意見，會細心研究不同的主張才會決定下一步行動，重申政府不鼓勵賭博，冀透過合法渠道把賭博行為規範化，打擊非法博彩行為，以及杜絕「賭白頭片」輸身家的情況。儘管足球博彩合法化後，估計已有千多億元的非法賭博資金導入合法規範化的博彩活動，但強調政府不會藉着賭博規範化來促進某一項體育運動的發展。

民政及青年事務局局長麥美娟昨日在電視節目指出，一個月的諮詢期剛完結，政府需要時間整理，會細心整理和研究各種建議和意見，以決定下一步的行動。她指科技應用的普及，非法博彩活動亦通常透過非法賭博網站進行如收取賭注等，而參與非法博彩活動的人數一直在增加，去年就由十多萬增加至幾十萬。而非法賭博的網站會有俗稱的「賭白頭片」，即是可以透支、借錢來賭博，她形容是非常不良的影響，賭仔真的有機會輸身家。

或借鏡足球博彩 限參與年紀 面對猖獗的非法賭博行為，麥美娟指政府除了做好執法工作，施展不同方法予以打擊的同時，亦會透過公眾教育，尤其針對包括青年人在內的群體，宣傳非法賭博的禍害，並對可能染上賭博習慣的人提供輔導服務，幫他們戒除賭癮之外，政府亦探討是否需要透過合法的途徑，將一些非法賭博的資源或資金，導入規範化的博彩活動。

其實自足球博彩合法化之後，估計已有千多億元非法賭博的資金已經導入合法規範化的博彩活動。如果決定針對非法籃球博彩活動而進行一些規範化的工作，政府或會參考足球博彩的模式，譬如訂立一些條款，如限制參與賭博的年紀，以及在發牌條件中提出一些限制，如不能使用信用卡，以及不能以貸款進行賭博等。

指非促進某一體育運動發展 至於政府會否要求馬會，為旨在預防及緩減與賭博問題的平和基金提供多支援。麥美娟指馬會每年都對平和基金增加支援，但政府會檢討平和基金4個中心所提供的服務和成效，期望更好地在社區做好宣傳教育以及輔導工作。她強調，加強有關宣傳並不是因為擬規範籃球博彩，平和基金一直都因應年輕人等群體進行宣傳教育，才可以令年輕人參與賭博的數字長年在較低百分比。

被問及籃球博彩一旦規範化，會否促進相關體育產業的發展。麥美娟重申，政府從來都不鼓勵賭博，如果真的要着手進行籃球博彩規範化的工作，亦不等如要借賭博活動來促進某一項體育運動的發展。政府現正探討籃球博彩是否進行規範化的原因，是非法賭博非常猖獗，在執法打擊、宣傳教育和輔導等手段之外，最後一着才是研究是否需要有規範化的渠道。