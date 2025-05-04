太平清醮明舉行 長洲渡輪加強服務

【本報訊】運輸署表示，為配合明日舉行的長洲太平清醮及搶包山比賽，活動期間將實施特別交通及運輸安排，包括加強渡輪及巴士服務，又預計活動期間乘客眾多，輪候時間會較長，呼籲市民耐心等候，並留意最新交通消息。

運輸署昨在社交平台表示，渡輪營辦商會加強來往中環和長洲的渡輪服務，並在搶包山比賽結束後，即周二（6日）凌晨1時15分，加開一班特別航班前往中環，便利觀眾離開長洲。此外，巴士公司亦會在周二凌晨1時10分至凌晨2時30分，開辦104R特別巴士路線由中環五號碼頭前往旺角；另有10條通宵巴士路線會於凌晨時段臨時改道途經中環五號碼頭，加快疏導乘客。

運輸署的緊急事故交通協調中心會監察來往中環和長洲的渡輪服務，以及由中環碼頭前往各區的通宵巴士服務，確保足夠應對乘客需求。署方亦會派員實地監察中環五號碼頭、附近巴士站和長洲渡輪碼頭，並與渡輪及專營巴士營辦商密切聯繫，有需要時加密班次和調動後備船隻；亦會與各部門及營辦商緊密合作，讓乘客有序登船登車。