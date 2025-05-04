堅尼地城西環熱點 擠滿打卡內地客

【本報訊】一連5日的五一內地長假期昨日踏入第3日，內地旅客繼續南下來港旅遊，多區均見他們的身影，尤其是堅尼地城、西環一帶，在內地社交平台推介之下，區內特色招牌、海旁、電車站，甚至能拍攝獨特景色的球場均人頭湧湧，吸引不少人打卡。旺角兩條平凡的行人天橋，亦變成旅客駐足的地方。居民則如常生活，似乎不太受影響。

本報記者昨午專程到堅尼地城一帶巡視，科士街一個「HONG KONG BE HAPPY」的店舖招牌變成內地年輕人打卡熱點，美女們對着鏡頭、擺甫士（姿勢），由朋友按下快門，祝福自己在港的行程開開心心。附近的堅尼地城籃球場在假日十分熱鬧，源源不絕的旅客到來並非來打球，而是來球場圍網拍攝外邊美景，電車、汽車在馬路上左右穿梭，後邊配上海景，別具特色。

記者嘗試擠進人群之中，打算模仿他們拍攝美景，但人數之多，等候十多分鐘仍未能靠近圍網。人人舉機等待最佳一刻拍攝。現場已圍起橙帶，分隔人群。另有居民在旅客身後的籃球場如常打籃球，似乎未受旅客人群干擾。

旺角行人天橋墟冚 堅尼地城電車總站、堅彌地城新海旁亦見到內地旅客身影，人人在馬路及路牌上打卡。有巴士公司推銷開篷巴士體驗，前往中環摩天輪收費30元。

至於在旺角，兩條行人天橋亦在內地社交平台推介之下亦變得熱鬧。其中在旺角道行人天橋近花園街政府合署，旅客靠着欄杆，與背後的通菜街合照。現場所見，絕大部分都是年輕人，人群之多幾乎佔據全條行人天橋，十分墟冚。

接近黃昏時間，亞皆老街前往旺角道東站的行人天橋亦見旅客停留，拍攝亞皆老街車輛絡繹不絕的繁忙景色，亦等待網紅介紹、在黃昏時太陽落在馬路中央的「鹹蛋黃」照。