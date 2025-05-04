港鐵提升Wi-Fi容量 落馬洲站出閘順暢

與網絡供應商增聯繫 二維碼八達通可付費 昨日是內地五一長假第3日，入境處表示，昨日截至晚上9時，有逾103萬人次出入境，總入境人次有逾41萬，當中內地訪客有逾18.6萬人次，逼近去年同期全日錄得的近19萬人次。港鐵落馬洲站前日曾有較多乘客同時透過手機啟動車票二維碼乘車，站內網絡繁忙，乘客一度逼爆落馬洲站，港鐵表示會提升手機流動網絡數據處理能力等應對，昨日情況已有改善。

入境處表示，昨日截至晚上9時，有逾103萬人次出入境。總出境人次有約62.2萬，當中出境港人佔逾41.8萬人次，已超越去年同期全日錄得的約24萬人次；以羅湖及落馬洲支線管制站最為繁忙，反映港人北上熱潮持續。

長假首3天 近150萬人次入境 至於五一長假第二日（2日），入境處數據顯示，前日全日有逾113萬人次出入境，較去年同期的逾78萬人次，按年升近45%。入境總人次近54萬，當中內地旅客佔近27萬人次，較去年同期的逾19萬人次，按年升逾40%，而長期第一日（1日）則有近54.7萬人次入境。此外，前日出境總人次逾59萬，當中港人佔近31萬人次，較去年同期的近18萬人次，按年升逾72%；當中以羅湖及落馬洲支線管制站最為繁忙。

前日多個陸路跨境口岸出現人潮，當中福田口岸及港鐵落馬洲站一度逼爆出入境旅客。有內地網民於社交平台發文指，因手機網絡崩潰無法購買車票，「過關3小時都算快的了。」港鐵昨日凌晨公布，落馬洲站前日早上時段的入閘方向，以及晚上時段的出閘方向，由於有較多乘客同時透過手機啟動車票二維碼乘車，車站的流動數據及免費Wi-Fi未能應付，以致乘客需要較長時間連接網絡取得車票二維碼。至晚上出境高峰時段，車站因應情況間歇性採取乘客毋須拍卡出閘的安排，以疏導人流。港鐵表示，已聯絡電訊網絡供應商，提升手機流動網絡數據的處理能力，並會進一步提升落馬洲站的Wi-Fi容量，比前日提升一倍。港鐵又指，會繼續與電訊網絡供應商緊密協調，並按車站情況制訂相應措施。除了車票二維碼，乘客亦可考慮使用八達通或其他付費方式出入閘。

運輸及物流局局長陳美寶指十分關注事件，並一直與港鐵保持緊密聯繫，包括即時要求港鐵加強各方面的服務，以確保旅客出行順暢、安全。她表示，當局將持續監察落馬洲站及各口岸情況，並與交通營辦商緊密聯繫，以在旅客抵港及離港高峰期適時調整應對方案。

議員邱達根指已向港鐵了解，有關提升Wi-Fi容量一倍的工程會於昨日完成，料能夠應付人潮。他又指，透過手機二維碼出入境愈趨普及，若要實時取得二維碼，數據需求或會較高，認為在使用二維碼驗證或出入閘的地方，需要提升網絡容量，甚至要預留更多空間，以做好網絡流量準備。議員田北辰則擔心事件或影響內地旅客來港意欲，認為港鐵須確保所提供的免費Wi-Fi網絡容量，足以應付需求。