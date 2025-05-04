輸入外勞存漏洞 造假「招聘」本地工

【本報訊】政府自2023年起透過多項行業計劃擴大輸入外勞，本地工人的工作機會受到威脅。有議員指出，現行輸入政策存在漏洞和被濫用的情況，促政府加強監管，並就違規行為設立懲罰機制，以打擊本地公司在聘請外勞後，解僱或調低本地工人的薪酬。

議員梁子穎昨在網台節目表示，現有輸入勞工計劃存在漏洞，例如計劃規定外勞與本地工人比例不少於1比2，即一名外勞對最少兩名本地員工，但有關比例非以同一職位計算，而是計及所有前線員工，變相僱主可在特定職位聘請更多外勞。他又指，部分僱主假意聘請本地工人，以增加聘請外勞的額數，而本地工人則遲遲未獲僱主通知開工。

同時，計劃規定僱主必須就每宗申請的空缺，進行4星期本地招聘，梁子穎質疑不少招聘均是「假招聘」，因僱主在面試後未有聘用本地求職者，甚至以「請咗人」打發求職者，「究竟請咗啲咩人呢？係假請番嚟跟住又炒咗佢？」批評勞工處的監管不夠仔細。

促查核實名出糧紀錄 增罰則 他又指，不少僱主透過中介聘請外勞，在中介層層剝削下，外勞工資難以達到本地工資中位數，故僱主可用較低價錢聘請外勞。因此，輸入的外勞愈多，工資中位數就會進一步被拖低，影響本地工人工資以至就業機會，長遠不利香港整體經濟發展。

梁子穎建議，政府應加強監管，包括要求所有申請公司，必須交代過去半年的僱員狀況，包括提供實名資料、出糧紀錄等以供查核；申請獲批後，申請公司亦應每月向政府提交核數報告，以便查看公司在輸入外勞後，有否借故解僱或調低本地員工薪酬。他亦建議，政府應就違規行為設立懲罰機制，以保障本地工人的就業機會及質素。

此外，有機場外判公司涉嫌違反僱傭條例，未符合每7天可享有不少於一天休息日的規定。民航工會主席李永富前日聯同關注團體的地區職員，協助一批工人到勞工處進行申索，追討相關休息日工資款項。