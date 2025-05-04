對進口港貨加徵關稅 當局斥美模糊一國兩制

【本報訊】美國對包括香港產品在內的進口商品加徵關稅，有香港官員批評美國的做法是試圖模糊化一國兩制，認為香港最重要是保持一國兩制獨特制度和優勢，要有信心用好自己的制度優勢，發揮香港的功能。對於美國月前宣布制裁6名香港官員，指他們執行《港區國安法》「跨國鎮壓」，該官員認為美方描述不正確和有誤導性，並質疑美國威脅制裁香港法官，認為是企圖破壞本港的司法制度。

該名本港官員昨日出席電台節目時表示，美國對香港加徵關稅違反世貿規則，並批評美國試圖模糊一國兩制，令他人覺得香港和中國沒有分別。他指香港在應對時須保持一國兩制獨特制度和優勢，包括自由港零關稅和獨特關稅區定位，特區政府除了決定向世貿上訴外，亦會同時幫助業界過渡，包括開拓新市場。

威脅制裁港法官 圖損司法制度 美國在3月底宣布對6名香港官員實施制裁，指6人根據《港區國安法》進行跨國鎮壓，該官員指美方描述不正確和有誤導，是「跨境欺壓」。他指有潛逃者拒絕接受審訊和離開香港，並繼續從事危害香港行為，禁止向有關人士提供財政支持等輔助，是合情合理，符合國際規則和國際法。該官員又質疑，美國威脅制裁香港法官，企圖破壞本港的司法制度。對於近年部分終審法院非常任法官辭任，他稱上月辭任，來自澳洲的非常任法官范禮全聲明提及香港司法維持獨立，而委任法官、法官審訊程序透明、不受干預，無證據指法官受壓。