港匯近5年首觸強方兌換保證 金管局沽逾465億港元穩聯匯

【本報訊】港元匯率走強，日前紐約交易時段中，港元匯率觸發了聯繫匯率機制下7.75港元兌1美元的「強方兌換保證」。金融管理局從市場買入美元、沽出總值465.39億的港元，這是金管局近5年來的一次入市操作，對上一次港元匯率觸發強方兌換保證已是2020年10月28日。

受多隻貨幣兌美元升值帶動 金管局發言人指，近期港元偏強，主要是由於股票投資相關的港元需求有所增加，支持港元匯價。該局承接美元後，銀行體系總結餘將於5月7日上升至913.09億港元。

有外媒指，金管局今次入市規模甚大，是2004年以來單日承接美元沽盤金額最高的一次。而區內多隻貨幣近日兌美元升值，帶動了港匯走強。金管局強調，會繼續密切留意市場動態，確保港元市場有序運作。