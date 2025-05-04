美貿黑名單傳錯漏 慘斷業務港商焦頭

中港百間列入 近3成名稱地址不實 美國打關稅戰擾亂了全球貿易，本港企業亦受到很大衝擊。而英媒上周五（2日）報道，早在前年至去年，美國已將近100間中國內地和香港公司列入貿易黑名單，媒體調查有關黑名單的公司情況，發現黑名單錯漏百出，有超過四分之一、即26間公司的訊息錯誤，包括名稱和地址不正確、訊息過時。錯漏更導致本港有公司疑因名稱與另一公司相似、遭銀行凍結帳戶，致與國際供應商業務中斷。

有關報道指，一間在香港從事門鎖和五金銷售25年的公司，去年6月收到銀行信件，稱其商業帳戶將被關閉，但銀行沒有解釋原因。這間香港公司隨後在網上搜索，發現另有一間名稱相似的公司於前年10月被列入美國貿易黑名單，原因是向俄羅斯軍事和國防工業基礎提供支持，該名單確定了兩個地址，其中一個是被殃及公司的倉庫。該公司對此感到不滿，直指資料完全錯誤。

地址多屬美容院按摩店 報道還披露美國貿易黑名單上的資料有不少錯漏，被制裁的公司有的子虛烏有，有的竟被發現地址上的公司與聲稱公司經營者並不脗合。如美國貿易黑名單上的地址多是美容院、補習班、按摩店或心理輔導中心。

美前官員認更新有困難 媒體舉例有在深圳經營的公司被列入黑名單，但名單內顯示的地址，只有雜草叢生的工廠廢墟，當地民眾稱該工廠幾年前已被拆除。相關報道引述了5名美國前官員回應，承認評估貿易黑名單時面對更新實體名單資訊的困難，部分原因則與人手有限有關。另有知情人士表示，美國商務部工業和安全局的資源嚴重不足。據該人士聲稱，許多列入名單的實體都是幌子公司，並表示他們可能會用不同的名稱搬到不同的地址。

而美國商務部工業和安全局，以及美國商務部暫時沒有回應關於貿易黑名單錯誤以及任何糾正措施的詳細問題。本報綜合報道