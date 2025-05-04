甲鏈全天候傳染 老幼長期病患高風險

【本報訊】甲類鏈球菌不容忽視，這種化膿性鏈球菌一般存活於咽喉和皮膚上，據衞生署資訊顯示，有些人帶有該菌但沒有任何病徵，有些人卻會有不同程度的感染及反應。甲類鏈球菌感染在全年任何時間均可傳播，但是外地有數據顯示多見於冬季及春季。當局表示，任何人均有機會患上侵入性甲類鏈球菌疾病，長者及幼童、長期病患者（如糖尿病）或免疫力低的人士感染風險較高。

當局資訊顯示，絕大多數甲類鏈球菌感染只會引起輕微及常見的疾病，例如喉嚨痛（又稱鏈球菌咽喉炎），膿皰瘡等皮膚感染和猩紅熱。但當甲類鏈球菌進入人體無菌的身體部位（如血液、肌肉或腦脊髓液）後，便有機會引起致命的侵入性甲類鏈球菌疾病，例如被稱為食肉菌的壞死性筋膜炎，及鏈球菌中毒性休克綜合症和腦膜炎等，這些併發症對患者的影響甚大。

倘有傷口 避免前往泳池 甲類鏈球菌感染可引致多種疾病，潛伏期亦各有不同。鑑於甲類鏈球菌會併發食肉菌，身上有傷口的市民應避免前往泳池、其他水療設施或自然的水源（例如河流，湖泊和海水）。