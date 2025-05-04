可併發食肉菌 甲鏈逾倍增殺氣騰 首季襲近150人

風土病隨時埋身 稍一不慎變亡魂 洗手戴罩保衞生 日前有男子疑因針灸染上甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎（俗稱「食肉菌感染」）而要截肢，去年亦曾有港人遊日因食肉菌而病逝。甲類鏈球菌被醫學界形容為「風土病」，疫後本港甲鏈感染、尤其是較嚴重的侵入性甲鏈感染卻有上升之勢，如公立醫院於2023年錄得177個病人樣本被驗出帶有侵入性甲類鏈球菌，去年已升至291宗，其中首季就有59宗，而今年首3個月，相關個案已有143個，是去年同期的2.4倍，更是最少9年的同期新高。傳染病專家雖指本港甲鏈感染情況不算嚴重，但長期病患者或長者等抵抗力較差人士須小心，市民亦應提防於入侵性程序（例如針灸）等受感染，情況嚴重者可於24小時內死亡。另外，有專家亦呼籲公眾保持警惕，在人群密集的地方應戴口罩，並保持良好的個人衞生習慣，例如勤洗手。

引致猩紅熱 首季錄682宗 本報向衞生署查詢近年甲鏈感染情況，發現較嚴重的「侵入性甲類鏈球菌」感染，今年首季已多達59宗，是去年同期的2.4倍。一般感染甲鏈可能只會引致輕微疾病，例如發燒及猩紅熱等，但猩紅熱屬於本港法定須呈報的傳染病之一，疫後的2023年，本港錄得167宗猩紅熱個案，翌年就急升至2,154宗，而今年1月至3月亦已經錄得682宗個案，已達去年全年的30%，慶幸近3年未有相關的死亡個案。

甲鏈被認為是最常引致「壞死性筋膜炎」的細菌。此病菌一旦入侵血液、肌肉或腦脊髓液等無菌部位，可演變成各種嚴重的「侵入性甲鏈疾病」，其中便包括壞死性筋膜炎。防護中心數據顯示，公院在今年首3個月，就已經發現143個樣本帶侵入性甲鏈，是去年同期的2.4倍。翻查資料，2018年首3個月，本港曾一度發現107宗病人樣本帶有侵入性甲鏈，而今年首3個月的個案已創最少9年的同期新高。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，甲類鏈球菌感染可引致猩紅熱，本港以往約每月會錄得數十至300多宗個案，其中今年1月約有300宗，2至3月有約百多宗，情況不算嚴重。雖然去年部分海外地區，例如日本及英國等，甲鏈感染有所上升，惟目前亦已經回落。不過他亦指出，疫情後社會復常、社交活動增加，多種呼吸道疾病亦於各地陸續回溫。

壞死性筋膜炎 極速攞命 梁表示，甲鏈全年均會出現，其中冬季聚會較多，感染情況亦可能因而上升。他指出，此病菌存在於人體呼吸道、皮膚等，是已經「風土化」、長期存在的病菌，一般人可靠自身免疫力抵抗感染。不過，若是長期病患者或長者等抵抗力較差人士，又或者於入侵性程序時感染，例如相關器具、皮膚未有完全消毒，或者治療人員未有佩戴口罩等，則可能會出現侵入性感染，可引致壞死性筋膜炎、休克、敗血症等，嚴重者更可於24小時內致命。

除甲鏈以外，創傷弧菌亦可導致壞死性筋膜炎，而此病症也被防護中心列作「對公共衞生有重要影響的其他疾病及情況」。據防護中心統計，本港2023年間，由創傷弧菌引起壞死性筋膜炎個案有13宗，當中有4名患者死亡；去年錄得6宗個案，當中兩人死亡。至於今年則暫未有錄得相關個案。政治組