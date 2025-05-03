撥亂反正：烏克蘭不僅失去礦產

擾攘多時的美烏礦產協議終於日前簽訂，但簽署及公布形式均異常低調，尤其相較月前熱爆全球的美烏領導人「世紀爭吵」鬧劇。協議是由美國財長貝森特與烏克蘭經濟部長斯維里堅科，在華盛頓某間看來相當普通、簡陋的會議室內簽署，沒有開放給傳媒或兩國的其他政經商界人士見證，事後也未有舉行記者會，僅透過美國財政部發出新聞稿，而非由白宮公布。

協議內容未有全面公開，從雙方公布僅知兩國將成立一個各佔一半的「美烏重建投資基金」，用作烏克蘭的戰後重建工作。根據一些美西方傳媒報道，美國按照協議將擁有開發烏國礦產、能源及其他天然資源的優先權；而美方今後對烏方提供的軍事援助支出，將被計入美國對基金的投資份額。換言之，美方可以軍備來換取礦產，最後可能毋須對基金提供一分一毫的現金注資。

多份報道都認為，烏方已成功爭取美方就協議內容作出若干重大讓步，包括毋須償還之前3年多美國提供過的軍援費用，令特朗普不大高興，故未有高調宣揚今次協議。問題是協議亦未有要求美國向烏克蘭提供安全保證，若特氏最終能夠促成俄烏達成和議，美方便有大條道理終止對烏國的一切援助與投資，但未來的發展利益則仍然有份。其二是美國的軍援成本向來由美方說了算，可通過誇大其造價來提高美國在基金的投資份額。

更關鍵是協議的排他性，似乎讓美方壟斷了烏國未來的重建和開發權，其他國家尤其是歐洲將不得染指，令烏方不僅失去了礦產資源、其他國家的軍事及經濟援助、克里米亞等領土，還有整個國家未來的發展主導權。烏克蘭已變相被美國殖民化，但卻連成為「第52個州」的資格都沒有。