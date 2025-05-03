冰鑑春秋：何不乾脆全禁中國貨

特朗普似乎愈急就愈會亂發妄語，這次是在白宮內閣會議上，他老兄竟堂而皇之地說：「我們被全世界的國家剝削過，但中國絕對是頭號『剝削者』候選人。」為淡化關稅戰為美國帶來的衝擊，特朗普更輕描淡寫表示，美國其實並不需要大陸輸出的許多商品，「他們的船上滿載東西，其中很多我們根本不需要」。他甚至用孩童的玩具來舉例：「有人說貨架會空了？那小朋友可能就少幾個娃娃，從30個變成兩個吧，而且可能貴幾塊錢而已。」

這是標準的「何不食肉麋」，含着金湯匙出生，一輩子不知窮困為何物的特朗普，大概永遠也不能理解，美國許多小朋友不會有30個娃娃，只要貴幾塊錢，就會讓他們的父母猶豫再三。而中國供應美國的也並非都是些與生活無關的玩具，不到一個月，美國民眾就將面臨特氏惡搞關稅帶來的苦果。當然，特朗普並非蠢到完全不知道嚴重性，只是他不願認輸，只能用這種鬼扯為自己開脫。否則他大可下令，直接全面禁止中國貨進口，這樣一來可以避免持續被中國剝削，又可以反過來打垮中國經濟，美國父母更可以少買點娃娃，把資金運用在更有利家庭未來的方向，豈非一舉數得？

美國上一次物資嚴重短缺，發生在5年前的新冠疫情期間，結果就是強大的民怨直接導致特朗普敗選。上次特朗普還可以把責任推給中國散布病毒、美國過敏症和傳染病研究所前所長阻止疫苗快速上市，這次卻完全是特朗普自己亂搞惹出來的大禍，難道還能再找人背鍋嗎？

延宕已久的美烏礦產協議，在美國大幅讓步下簽訂，顯然是特朗普急於獲取一場勝利的結果。特朗普若再不改變愚蠢的關稅政策，別說連任，他這個任期能否做完？都難說得很。