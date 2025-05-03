橫眉冷看：誰也不肯對美下跪

中國外交部發布宣傳短片，名為《不跪！》，向美國表明立場，在關稅貿易的戰線上，我方會抗爭到底，絕不會向霸凌勢力低頭。短片用「不跪」二字，其實已算是含蓄，以筆者對目前中國民情、民氣的觀察，該是「不能跪」，也許「不許跪」才對。

面對美國總統特朗普無理而瘋狂的關稅政策，如今中、港、澳三地上下一心，大家都認為，即使短期經濟受損，也要力撐到底，絕不能對老美示弱。自從2008年北京奧運會之後，三地的民心大抵從未試過如此團結，這一切都要多謝「川建國」，他這名字可不是白叫的。如今民情滔滔，一副「不破美帝誓不還」的氣勢，即使有人想跪，人民也不會答應。

在美國前總統拜登時期，中美兩國的關係已經十分緊張，可是當時筆者在中、港兩地與朋友交談，偶爾也會有人提出質疑，說中央對美的態度是否過於強硬，稍微放寬一點，刺激外貿和工業生產，不是更有利於國家的經濟發展嗎？但到了最近一個月，這種對美求和的聲音幾乎絕迹，在下已經自命是強硬派，然而主張比我更強硬的朋友，卻是大有人在。說實話，在今天的香港，就連一向反共的「黃絲」中人，也未必支持京港政府對特朗普下跪，他們充其量只會保持沉默、兩不相幫而已。

今日的特朗普儼然是抹上白鼻子，在舞台上自動請纓擔演曹操。你做得曹操，就定了奸角之型，在戲台上演《三國演義》，閣下甫一出場，自然會立即招來觀眾們喝倒采。假如你是台下其中一個觀眾，即使心底裏支持曹操，面對洶湧的群情，也斷不敢宣之於口。因此，現在全中國的聲音已近乎統一，誰也不肯，甚至是不敢對美國下跪。