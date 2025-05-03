強詞有理：誰是贏家

烏克蘭幾經掙扎後，終於還是和美國簽署了礦產協議，有人認為主要是美方讓步所致，因為協議並沒有提及烏方任何債務負擔，特朗普之前要求歸還數千億美元援助也不再提起，所以可視為澤連斯基的勝利。是嗎？其實美國對烏付出並不多，主要是庫存裏面的過時武器，武器在戰場上消耗了，錢又回到美國人尤其是軍火商手裏，烏克蘭最後甚麼也沒有得到，還要交出未來開採礦產的一半收益，而且不設期限，你說這到底是誰的勝利？美國以有限的「援助」，獲得烏克蘭礦產的優先投資權、開採權和購買權，這才是其發動這場代理人戰爭的最大收穫。

明眼人都知道，美國之所以強迫烏克蘭簽署礦產協議，主要是看上該國的礦產特別是稀土資源，希望藉此擺脫對中國稀土的依賴。但顯而易見，老美這個如意算盤注定打不響。烏方自吹擁有豐富的礦產資源，估值甚至高達12萬億美元，許多專家都認為不可信。如果這是真的，為何過去一直不開發？退一步說，假使烏克蘭真的擁有豐富礦產資源，恐怕也是可望不可即，因為許多金屬礦產位於烏東的俄羅斯佔領區，別說烏克蘭，美國也無法進去開採，開採後也未必可以運出去。

當然，能不能開採那是將來的事，對特朗普而言，目前能和烏克蘭簽署協議就是勝利、就是有面子。侵侵上任100天來一事無成，至今沒有和任何國家達成任何協議，在貿易戰中還被中國多次打臉，這次能和烏克蘭簽署礦產協議，總算取得零的突破，大概又要吹噓一陣子。最重要的是，他自知鎮不住俄羅斯總統普京，所有威逼利誘都無效，「24小時內結束戰爭」更成為國際笑柄，於是只好尋找下台階，以這份礦產協議來挽回面子。

好笑的是，美國財長貝森特聲稱，任何為俄羅斯戰爭機器提供資金或物資的國家或個人，都不得從烏克蘭的重建中獲益。這分明是針對中國，也分明是枉作小人，中國可不像美國那樣覬覦烏克蘭礦產，也未必有興趣參與烏克蘭重建，畢竟戰爭還不知何時結束，與其火中取栗，不如遠離是非之地。

不管怎麼說，烏克蘭都是這場戰爭的最大輸家，國家一半礦產資源落入美國手裏，連未來重建也由美國控制，誰能參與，誰不能參與，全由老美說了算。大家說說看，烏國還算是主權獨立的國家嗎？