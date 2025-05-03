坦言集：衝突惡化

在貿易戰中，中國對美國強硬，以特朗普的性格及其政權建基於民粹主義的意氣之上，必不罷休。中國也以不跪表示委屈，並表明堅決反抗。已不是貿易之爭了，而是把國運亦放進，且昭告天下，無絲毫可退之路。因此，可預期中美之爭是十分激烈，中國以此作為中國復興的關鍵一役；特朗普則視之為建立霸權，推動美國再次偉大的決戰。

兩方面都會全力以赴，爭執便大有可能從貿易關稅擴展開去，有機會變成中美新冷戰的開端，取代美俄的新冷戰。

以往是中國坐觀美俄衝突，大取漁人之利。今次卻是美俄在結束烏克蘭戰爭之後減少衝突，關係緩和，俄羅斯可以安然坐觀中美之鬥。當然，這不會是美俄真的和解，二者還有不可解的矛盾，美國不會讓俄羅斯強大，特別是不會讓俄羅斯與歐盟和解，形成歐俄一體的新歐洲勢力，挑戰美國霸權。

中國是美國最大的競爭對手，中美替代美俄矛盾，在特朗普以至美國精英眼中，中國才是美國最大的對手。打敗中國後，俄羅斯缺乏支援，再一場烏克蘭戰爭便可輕易將之打垮。這是更佳的戰略，只是美國能否成功？特朗普有否這樣的能力和策略？

中美之爭近10年正愈來愈明顯，但拜登等民主黨的戰略是逐步推行，可是特朗普作為建制以外勢力，要篡奪建制控制權，把中美之爭突出起來，求一戰成功，把中國收服，同時壓倒民主黨等美國建制，確立他的霸權，在美國改朝換代。因而中美之爭，不會限於貿易經濟，不會一場戰役便了結。特朗普全力出擊，中國頑抗，鬥爭必然升級惡化，此所以會是中美新冷戰的開端。特朗普代表美國精英政治的共識，只是他想騎劫將之作為本人政治資本，他即使失敗，也不會影響這個共識。他敗，還有其他人接替。

即使特朗普要求速戰速決，要在一兩年，或至少任期屆滿之前有成果，對中國壓迫仍可有緩急不同的技巧。但特朗普有時間的制約，周旋空間有限。於是今後這段時間，他的手段會層出不窮，總之是目標不變，要屈服中國來號令天下，中國亦會從「不跪」進而全面出擊。衝突的惡化必然從貿易關稅擴展至其他，或許不會有熱戰，可中美新冷戰會比美蘇冷戰的消極分割不同，會多了動態鬥爭，其他各國很難明哲保身，難免牽涉其中。