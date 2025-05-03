疑酒店毒P遇襲昏迷 越女頭腫脹流血命危

42歲男友人就逮 任職美容師的中年越南籍女子，昨晨被發現在旺角一酒店房間內昏迷，其頭部腫脹及流血，送院經搶救後情況危殆。執法部門調查後得悉，女事主前一晚與女友人到上址參加派對，同場還有一名中年男子，昨晨對方叫醒女友人指女事主抽筋，但女友卻見到男子揮拳毆打女事主，事後他亦離開酒店房間。經進一步調查後，同日該名涉案男子「襲擊致造成身體傷害」被捕。消息指，懷疑女事主參加毒品派對出事，真正原因有待調查。

性命垂危越南籍女子姓陳（46歲），持香港身份證，任職美容師，被捕男子姓江（42歲），報稱無業。據悉二人為朋友關係。昨晨清晨6時半，一名男子報案指是其契女的陳女，在太子道西一間酒店房間內昏迷不醒。救援人員接報趕至現場，證實陳女失去知覺，沒有任何反應，立刻替其做心外壓急救，同時把她送往廣華醫院搶救。現時陳女在深切治療病房留醫，情況危殆。

女友人指事主遭疑犯拳毆 警員經初步調查，發現陳女的頭部腫脹兼流血，傷勢極不尋常，懷疑她曾經遇襲，事件可能涉及刑事成分，遂把案件列作「襲擊致造成身體傷害」跟進。經翻查酒店的閉路電視錄影，以及查看現場的物品後，成功鎖定一名涉案男子身份，同日在旺角區以「襲擊致造成身體傷害」罪，拘捕該名姓江（42歲）男子，他現正被扣留調查。

消息指，前晚約9時半，一名男子預訂了涉案的酒店房間，其後陳女與一名女友人結伴到房間參加派對。至昨晨6時許，該名男子叫醒女友人，聲稱陳女出現抽筋情況，惟女友人卻看到該男子揮拳毆打陳女。因此陳女昏迷不醒坐在椅子上，頭部亦有瘀傷，女友人因此大驚，立即通知陳女的契爺，在契爺趕至現場見到陳女出事後，連忙致電報案。不過，涉案男子在警員到場前已經離去，但他留下個人財物在現場。執法部門懷疑有人參加毒品派對出事。