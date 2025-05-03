與2男女阻止埋葬罪獲撤控 內地漢認違反逗留條件囚15月

【本報訊】一名男子於去年11月被發現倒臥深水埗長沙灣道對開行人路，送院後證實不治。警員懷疑該男子被人以客貨車載至上址拋棄，並拘捕兩男一女。其中一名內地男子疑過期居留，一人則疑為他的僱主。3人其後被起訴，案件昨在西九龍法院再訊。3人原面對的阻止埋葬屍體罪獲撤銷；該名內地男承認兩項違反逗留條件罪，被判入獄15個月；至於被指是僱主的被告，其案件則押後至6月12日再訊。

3名被告依次為羅桂坤（67歲）、女子侯晓琳（60歲）及苏习战（53歲）。首兩人持有香港身份證，第3被告持中華人民共和國身份證。3人原被控於2024年11月26日，在深水埗長沙灣道126號德祥大樓地下，阻止埋葬男子张长有的屍體，此罪昨獲控方撤回。女被告沒有被控其他控罪，故當庭獲釋。

苏习战另被控兩項違反逗留條件罪。控罪指他於2024年11月26日，在大埔梅樹坑路大埔花園J座工程工地違反逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作。他另被控於2024年2月5日違反逗留條件，即獲准以訪客身份在港逗留直至2024年2月5日，而他在該日期後仍留在香港。他昨承認兩罪，署理主任裁判官鄭念慈考慮到所有因素，判他入獄15個月。

1被告涉聘黑工 6‧12再訊 羅桂坤則另被控僱用不可合法受僱的人為僱員，指他同日在大埔梅樹坑路1號大埔花園J座工程工地，僱用男子苏习战為僱員。案件則押後至6月12日再訊。案件編號：WKCC 5226/2024