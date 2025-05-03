前港姐李明慧疑遭持刀刑恐 丈夫被加控襲擊傷人 6月再訊

【本報訊】前港姐亞軍李明慧於早年下嫁已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽，但於今年1月李於赤柱寓所疑遭丈夫陳燿陽持刀恐嚇。陳被控一項刑事恐嚇罪，案件昨在東區裁判法院再訊。陳被加控一項襲擊致造成身體傷害罪，辯方申請把案件押後至6月13日再訊，以便就控罪與控方商討以其他方式處理。裁判官最終批將案件押後再訊，其間被告續准保釋。