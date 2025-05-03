前港姐李明慧疑遭持刀刑恐 丈夫被加控襲擊傷人 6月再訊
【本報訊】前港姐亞軍李明慧於早年下嫁已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽，但於今年1月李於赤柱寓所疑遭丈夫陳燿陽持刀恐嚇。陳被控一項刑事恐嚇罪，案件昨在東區裁判法院再訊。陳被加控一項襲擊致造成身體傷害罪，辯方申請把案件押後至6月13日再訊，以便就控罪與控方商討以其他方式處理。裁判官最終批將案件押後再訊，其間被告續准保釋。
陳樹渠幼子續准保釋
被告陳燿陽（58歲、報稱商人）原被控一項刑事恐嚇罪，控罪指被告於2025年1月21日，在赤柱赤柱村道50號某單位威脅女子陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。新增的控罪則指被告於同日及同地襲擊陳李明慧，因而對她造成身體傷害。案件編號：ESCC 224/2025
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