涉電騙呃9人共74萬元 前區議員王進洋申保被拒

【本報訊】離島區議會前議員王進洋疑捲入「猜猜我是誰」電話詐騙案，涉向9人訛稱他們的親人需要金錢或保釋金，索款共74萬元。王被控串謀詐騙及洗黑錢等共19項控罪，他於早前曾透過律師表示擬認罪，但昨於西九龍法院（暫代區院）答辯時否認全部控罪。法官把案件排期於明年3月9日開審，預計審期為8天。辯方替被告申請保釋，但被法官拒絕，被告須繼續還押。

被告王進洋（29歲、報稱無業）被控9項串謀詐騙罪及另外10項洗黑錢罪，洗黑錢罪皆為串謀詐騙罪的交替控罪。據控方透露，案件涉及9宗騙案，辯方不爭議事主的證供，控方只需傳召4名證人，並且依賴被告與警方錄取的會面紀錄。

串謀詐騙的控罪指，被告於2023年5月29日至6月5日，與其他身份不詳的人，串謀詐騙9人，即不誠實地虛假地表示他們的親人需要金錢，從而誘使他們交出現金兩萬元至20萬元，合共金額74萬元。作為交替控罪的洗黑錢罪則指，被告於上述日子在天水圍、觀塘、元朗等地點，知道或有合理理由相信，連同其他身份不詳的人，即上述涉案款項，代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理該些財產。案件編號：DCCC 357/2024