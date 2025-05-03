涉煲電話粥衝燈撞車 警務督察危駕表證成

辯稱「睇錯燈」釀禍 續准保5‧23裁決 去年8月一名男警駕駛私家車離開沙田警署，期間一直跟友人「煲電話粥」，不久更疑「衝紅燈」，結果與另一輛私家車發生碰撞，令該輛私家車上的司機及乘客受傷。男警其後被捕並否認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件昨在沙田裁判法院開審。案判官經審訊後裁定案件表證成立，被告出庭自辯指，事發時「睇錯燈號」，收掣不及，結果發生意外。裁判官將案件押後於5月23日裁決，被告續准保釋。

28歲被告王昶然，報稱任職警務督察。控罪指，被告於2024年8月3日，在沙田沙田圍路與沙田路交界近燈柱N0688，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致陳姓男子身體受嚴重傷害。辯方在開審前透露，被告願意承認不小心駕駛罪，沒有爭議曾經衝紅燈；爭議點在於被告的錯誤是否屬於危駕。據同意事實指，事發時路面乾爽，視野清晰。事發於案發當日下午5時許，被撞的私家車由姓許男子駕駛，車上有兩名乘客。

捱撞司機憶述：衝擊力好大 庭上播放被告私家車的行車記錄儀片段，顯示被告當日獨自駕駛私家車，由沙田警署駛出，沿路一直傾電話，有一把男聲似在埋怨，不斷「爆粗」。直至私家車駛至離案發地點不久，有男聲說「喂，喂，聽唔到」。未幾便見到被告的私家車駛過紅燈，片段沒了畫面。捱撞的私家車之許姓司機出庭作供，他憶述當日駕車，載同事放工，期間在案發燈口停車，當燈號轉綠，他便開車，車身隨即突然被撞。許形容當時衝擊力好大，「頭都暈晒，成架車啲人都被嚇親」。

控方舉證完畢後，裁判官裁定案件表證成立，被告出庭自辯。被告指，當日抵達案發位置前，電話已斷線，碰撞前他亦曾煞車及扭軚，結果還是撞到另一輛私家車。他事後才知自己看錯燈號。案件編號：STCC 370/2025