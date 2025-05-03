行李藏值480萬海洛英 拘內地漢

【本報訊】執法部門根據線報及深入調查後，前日聯同香港海關人員，在香港國際機場入境大堂進行打擊毒品行動。警員截查一名抵港的內地男子，並於其行李箱內檢獲18包、共重約6.93公斤懷疑海洛英，總市值約480萬元。經調查後，該名41歲內地男子，涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。