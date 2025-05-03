破15宗跨境轉運冒牌 檢貨值4100萬拘2司機

【本報訊】粵港澳3地海關於4月採取聯合行動，打擊跨境轉運冒牌貨。當中香港海關共偵破15宗案件，分別在葵涌、青衣、元朗及天水圍共4個拆貨場，檢獲約7萬件冒牌貨，包括手錶、手提電話及配件、球衣及鞋等，市值約4,100萬元。行動中，拘捕了兩名分別51歲及67歲男貨車司機，二人獲准保釋候查。

多為手錶 擬運中東非洲 今次行動於4月14日至26日期間展開，偵破了13宗案件涉及多間本地速遞公司及物流公司；同時於4月14日及26日，在港珠澳大橋香港口岸截查了兩輛入境貨車，拘捕了兩名涉案司機。檢獲的冒牌貨物均準備運往外地，當中以杜拜等中東國家佔最多，當中約1.7萬隻為冒牌手錶，即佔二成五。部分冒牌手錶為較名貴的品牌，造工及質素都較好，因此令檢獲的冒牌貨物價值較以往高，而經調查後，相信該批手錶全部運往杜拜及埃塞俄比亞。

海關指出，在去年的3次聯合行動中，按檢獲的貨量及市值計算，約有五至六成運往歐洲及美洲；而今次行動起出的冒牌貨，則有六至七成運往中東及非洲國家，歐美地區則下降兩至三成。