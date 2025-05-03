西貢滑翔傘奪命意外 調查倡加強急降培訓

【本報訊】玩滑翔傘必須多加小心！民航意外調查機構昨日公布兩宗滑翔傘意外調查報告，分別是2023年2月15日西貢浪茄灣發生致命意外，以及2022年12月26日大金鐘導致飛行員重傷事故。據調查結果顯示，2023年的奪命事故中，飛行員很可能在滑翔期間遭遇逆風，被迫在海面急降，導致不幸遇溺身亡，建議相關的滑翔傘協會日後多加培訓，尤其是計劃飛越水面的飛行員需掌握相關急降技巧。至於2022年的意外估計涉及滑翔傘失控，建議加強業界指引，鼓勵飛行員使用備用降落傘及了解新型滑翔傘的效能等。

報告指出，2023年浪茄灣意外中，當日下午1時45分，飛行員從浪茄標尖角的起飛點起飛，並計劃在浪茄灣沙灘降落。下午1時50分，飛行員被發現在距離沙灘約60米的海面降落，並被滑翔傘的傘繩纏繞。他被救起後，由直升機送往醫院救治，其後被證實不治。報告認為，釀成意外的原因很可能是涉及滑翔傘遭遇逆風，導致未能按計劃抵達沙灘，令飛行員被迫在海面緊急降落並不幸遇溺。

籲增指引 採備用降落傘 另一份報告指出，2022年的大金鐘意外中，當日下午1時51分，飛行員從馬鞍山昂平的滑翔傘活動場地起飛，原計劃返回該場地着陸。下午2時01分，飛行員被發現急降及被困在大金鐘東南面山坡的灌木叢中。飛行員受重傷，被送往醫院接受治療。報告認為，釀成意外的原因是飛行員失去對滑翔傘的控制，導致滑翔傘撞擊地面。

調查小組已分別就兩宗事件，向中國香港滑翔傘協會和國際滑翔傘協會提出幾項建議，包括提醒本地所有計劃飛越水面的滑翔傘飛行員，必須熟練掌握緊急降落水面時的處理程序；建議飛行員穿戴能夠提供大浮力的自動充氣救生衣；鼓勵滑翔傘飛行員在緊急情況下使用備用降落傘及了解新型滑翔傘的效能等。