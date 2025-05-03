東呼即應：水龍頭生蟲耐人尋味 博學網民亦難推理

【本報訊】《東呼即應》早前曾提醒進食生醃食品要小心，否則有機會把寄生蟲吃進肚子，但有否想過除了人類和動物會生蟲，原來消防水龍頭也會「生蟲」的。有片段拍到有一條蟲在消防水龍頭把頭伸出來，且「彈出彈入」 相當活躍。

外賣員街頭上演「膠袋拉茶」 驟眼看還以為是幼蟲破蛋殼而出，「水滴石穿」就聽得多，「蟲躪鐵破」則是第一次看到，但奇就奇在平時博學多才的一眾網民，竟然沒有一個提出比較合理的推測，看來只可以用「耐人尋味」來形容了。

「耐人尋味」的還有另一段網上熱傳片段，只見一名男子將一袋相信是檸檬茶的汁液倒進杯內，但他在「搞甚麼」呢？猜想下應該是有外賣員不小心把檸檬茶打翻在外賣袋裏，試圖「補鑊」而已，但那不是變相叫客人「食塵」嗎？有網友便說得對了，如不想背鍋，大不了自己買一罐檸檬茶來填補，但換一個角度看，「高手在民間」，可免費見識到「膠袋拉茶」表演還想怎樣。