東呼即應：北上高危活動易受傷 東呼教處理索償

4大急救法傍身 賠款或按內地標準衡量 在放假日子北上深圳玩高卡車、室內跳傘及室內滑雪不失為賞心樂事，不過安全就最為重要。上海早前就有女學生跟朋友一起玩高卡車，卻兩度撞上輪胎牆導致脊椎骨折。有骨科醫生亦向《東呼即應》表示，曾經有病人玩高卡車被後車撞飛再被夾到手指，結果弄到斷指。萬一北上玩賽車、跳傘一類高危活動不幸發生意外應如何處理？團隊找來大律師教路，並告知有甚麼潛在「伏位」需注意。

高卡車滑雪跳傘均屬高危 現時不少港人會在假期或周末選擇北上消費，除了傳統的吃喝玩樂，高卡車、室內滑雪及室內跳傘近年亦愈來愈受港人歡迎，但該些高危活動背後又有甚麼潛在風險呢？骨科專科醫生袁智斌指，該幾項運動均屬於頗高危，因其特點是速度高、技術要求較高及對於防護裝備的要求都比較嚴謹，故受傷的機會亦高很多。

如玩該些運動沒有足夠訓練會出現何種情況？袁醫生指室內滑雪方面，跌倒時最受力的地方是膝蓋，因其沒有被固定的地方，故很多時候會見到如斷十字韌帶，甚至斷骨；高卡車方面，則要有好的防護裝備，否則如碰撞時會像撞車一樣，脖子及腰很容易拉傷，最誇張的曾見過車被不幸撞到飛起，車輛卡在玩家放軚盤的手，手骨被夾斷數條；室內跳傘則需玩家控制平衡，玩家在密閉的空間如控制得不好會容易扭傷關節，撞到周邊牆壁時，頭部、肩及手均很容易受傷，如果撞擊力大亦會斷骨、斷韌帶。

須注意場地配套是否規範 袁醫生提醒可用「R.I.C.E.」4大急救方法避免傷勢惡化，即「Rest（休息）」、「Ice（冰敷）」、「Compression（壓迫）」及「Elevation（高舉患處）」，但還是要切記千萬不要拖延病情，如有需要最好還是第一時間在當地就醫。

在本港負責高卡車場地管理的Sylvia則提醒，新手北上必須注意場地提供的配套是否有規範。她指玩高卡車時需留意自身的安全問題，如對高卡車有否足夠的了解、懂不懂得如何操作，如在她們的場內會有專人去講解高卡車的運作，在使用時應該如何操作車輛，且會有駐場急救人員保障客人的安全。她又指內地通常是用汽油車為主，她們則用電車，相對地安全，也可顧及每名客人的車速，讓他們減少受傷的風險，但在內地，汽油車就不能控制此事。

而北上玩高危活動如遇到意外，未必可以全數索取賠償，需留意個人保障。大律師龔靜儀指，若真的出事需要索償，就要注意《民法典》第1,176條規定關於「自甘風險」的規則，即當事人已意識到某種風險的存在，但自願將自己置於危險環境或場合，若當事人因其他參加者的行為受到傷害便要自行承擔後果。

她又指香港人在內地出事，向過錯方追討賠償，需關注兩地居民的收入暫時仍有頗大分別，賠償金額方面，如香港人在內地受傷向內地法院索償，主張按照香港生活水準及標準要求對方賠償的話，成功的機會很小。她指香港人在內地進行索償，如基於高危活動或其他活動賠償基準的金額，就可能有障礙，因要用內地居民的生活標準去衡量。

最後，醫生及大律師均提醒參與任何高危活動，一定要記得量力而為，就算有買保險，都要留意條款同細則，否則很可能樂極生悲。