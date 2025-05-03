推算河套區零人口 納入新界北地方選區

【本報訊】立法會換屆選舉將於今年12月7日舉行，9月7日會先舉行選舉委員會界別分組補選。選舉管理委員會昨表示，今年年中人口推算為「0」的河套區將納入新界北地方選區。選管會又表示，按照《立法會條例》要有10個直選選區，每區選出兩名議員，即20個直選議席，每個議席代表約37.5萬人。被問到提高投票率是否選管會的目標，選管會表示不會評論或估算投票率。

儘管規劃署就河套區在今年年中的人口推算為「0」，但選管會認為河套區正進行開發建設工作，為配合其發展，建議納入唯一毗連的新界北地方選區。選管會進一步解釋，現時立法會地方選區人口數目均在15%幅度之內，故原則上不需調整地方選區分界，但河套區首3座建築物快將落成，要適時作準備。

港島東新界西北人口偏離逾10% 選管會表示，根據最新人口推算，現時各立法會地方選區的人口均符合法例規定，僅香港島東與新界西北兩區的人口與「所得數目」偏離逾10%。選舉制度改革後，地區直選按地域劃分為10個地方選區，即香港島東、香港島西、九龍東、九龍西、九龍中、新界東南、新界北、新界西北、新界西南、新界東北，每區兩席。選管會估算全港有750萬人，每個議席代表大約37.5萬左右。